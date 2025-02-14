"Прислухайтеся до України і не повторюйте минулих помилок": Сибіга звернувся до учасників Мюнхенської безпекової конференції
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав учасників Мюнхенської безпекової конференції не боятись робити "сміливі кроки для стримування Росії"
Про це Сибіга написав у соцмережі Х.
Міністр нагадав, що разом з президентом України Володимиром Зеленський був присутній на Мюнхенській безпековій конференції у 2022 році.
"Атмосфера була похмурою. Ніхто не вірив в Україну. Ні до повномасштабної війни, ні на її початку. Але ми вірили в себе. І ми вистояли, незважаючи ні на що. Висновок: ніколи не варто недооцінювати Україну", – написав Сибіга.
Він зазначив, що три роки тому Україна на конференції в Мюнхені запропонувала кроки, щоб запобігти повномасштабній війні Росії, проте "заклики здебільшого залишилися поза увагою".
"Зараз урок зрозумілий: прислухайтеся до України й не повторюйте минулих помилок. Вірте в Україну і не бійтеся робити сміливі кроки для стримування Росії", – наголосив очільник МЗС.
- У п'ятницю, 14 лютого, в Німеччині стартувала триденна 61-ша Мюнхенська безпекова конференція (Munich Security Conference). Участь у ній беруть 60 лідерів держав та урядів. Це найбільша у світі міжнародна конференція, під час якої країн обговорюють питання глобальної безпеки. Головна тема цьогорічної зустрічі – війна Росії проти України.
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