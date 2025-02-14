"Прислухайтеся до України і не повторюйте минулих помилок": Сибіга звернувся до учасників Мюнхенської безпекової конференції

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

Міністр нагадав, що разом з президентом України Володимиром Зеленський був присутній на Мюнхенській безпековій конференції у 2022 році.

"Атмосфера була похмурою. Ніхто не вірив в Україну. Ні до повномасштабної війни, ні на її початку. Але ми вірили в себе. І ми вистояли, незважаючи ні на що. Висновок: ніколи не варто недооцінювати Україну", – написав Сибіга.

Він зазначив, що три роки тому Україна на конференції в Мюнхені запропонувала кроки, щоб запобігти повномасштабній війні Росії, проте "заклики здебільшого залишилися поза увагою".

"Зараз урок зрозумілий: прислухайтеся до України й не повторюйте минулих помилок. Вірте в Україну і не бійтеся робити сміливі кроки для стримування Росії", – наголосив очільник МЗС.