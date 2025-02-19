"Дивний спротив": радник Волц пов'язав риторику Зеленського з угодою про копалини

Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє ЄП.

За словами Волца, "не всі" ще прийняли завершення епохи "війни, яка несе смерть і руйнування з усіх боків, коштує сотні мільярдів доларів і забирає сотні тисяч життів".

"Я думаю, що розчарування виникло лише протягом останнього тижня через цей дивний спротив, ескалацію риторики через представлення того, що ми вважаємо абсолютною можливістю – а саме, щоб США інвестували в інфраструктуру України, щоб вони видобували корисні копалини, природні ресурси, нафту і газ", – зазначив він.