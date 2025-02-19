"Дивний спротив": радник Волц пов'язав риторику Зеленського з угодою про копалини
Радник президента США з національної безпеки Майк Волц, коментуючи останні заяви Дональда Трампа щодо України, згадав про "ескалацію риторики" з боку України та "спротив" укладанню угоди про розробку українських корисних копалин
Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє ЄП.
За словами Волца, "не всі" ще прийняли завершення епохи "війни, яка несе смерть і руйнування з усіх боків, коштує сотні мільярдів доларів і забирає сотні тисяч життів".
"Я думаю, що розчарування виникло лише протягом останнього тижня через цей дивний спротив, ескалацію риторики через представлення того, що ми вважаємо абсолютною можливістю – а саме, щоб США інвестували в інфраструктуру України, щоб вони видобували корисні копалини, природні ресурси, нафту і газ", – зазначив він.
Радник Трампа наголосив, що США не хочуть надавати допомогу у формі "кредитів, які погашаються коштом відсотків від арештованих російських активів".
"Ми вважаємо, що американські платники податків заслуговують на повернення більшої частини своїх інвестицій. Все це – можливість для України. Вони повинні побачити, що це так, а натомість ми маємо таку ескалацію риторики і спротив, і президент (Трамп.- Ред.) не збирається цього терпіти", – підсумував він.
Що передувало
18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".
Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".
"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.
19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів". При цьому посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж через пів року після завершення воєнного стану.
Також Зеленського розкритикував віцепрезидент США Джей Ді Венс за реакцію на заяви Трампа про його рейтинги.
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