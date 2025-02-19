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"Виборів, скоріше всього, вже точно не буде в цьому році": дипломат Чалий

Марина Клюєва
19 лютого, 2025 середа
23:20
Світ Валерій Чалий

Голова правління Українського кризового медіа-центру, колишній надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий прокоментував заяву американського очільника Трампа про те, що президент України Зеленський є "диктатором без виборів"

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Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Для громадян України, я як громадянин, мені не просто неприємно чути те, що там просто несеться. Там дійсно абсолютно недостовірні цифри стосовно не рейтингів. Вони мене мало хвилюють рейтинги, тому що я вважаю, що виборів тепер, скоріше всього, вже точно не буде в цьому році. Це окрема тема. Але це добре, що нарешті і політики зрозуміли, що зараз не до виборів. А от стосовно того, звідки війна почалась, коли вона почалась, пирокомасштабна. Мене не шокувало, але мені це чути як громадянину України неприємно, в деяких моментах образливо, скажімо так. І я цього не чув, коли був послом у Вашингтоні в попередній період Дональда Трампа. Я маю на увазі, коли навіть такі речі починали говорити, я нагадаю, коли там були по Криму, що Крим не український, а російський. Ми ж знаходили механізми без того, щоб йти, знаєте, отак в лобову з президентом США", - сказав він. 

Валерій Чалий наголосив, що люди, які відповідають за державну роботу і дипломати, не можуть висловлюватись на емоціях публічно.  

"Я за те, щоб українці захистили інституцію "президент України". Не тому що рейтинг 4 чи 24, мені байдуже. Зараз не можна заміряти рейтинги, нема виборів. А от стосовно того, що ми маємо законно обраного президента, ми маємо воєнний стан, і тому неможливість виборів, це все законно. І навіть, якщо був би це 1%, або як і у Януковича, там було 5 чи 6, ми же не виступали, громадянське суспільство, народ, що "Давайте от знесем це все, не дочекавшись виборів". Ні. Тоді, коли президент віддав накази вбивати людей, росіяни надали накази вбивати українців, от тоді ми вийшли і сказали: "Ні, цього ми не допустимо, втягнути нас в цю пастку". І так само президент Сполучених Штатів, це інституція в тому числі. Тому прості люди можуть, що хочуть робити і емоції свої висловлювати як їм завгодно. І це право кожної людини, у нас демократія", - зазначив він. 

Дипломат вважає, що президенту України не потрібно було втягуватись в "особисту перепалку" із Дональдом Трампом. 

"Я знаю три речі. Річ перша, що ми ведемо війну з агресором, і це війна справедлива з нашого боку. Вона не почалась з широкомасштабного вторгнення, вона почалась в 14-му році - раз. І ми дійсно вклали величезну ціну, в тому числі в захист інтересів Сполучених Штатів, в тому числі, як глобального гравця, але системи, яка існувала до цього, яку Путін зараз руйнує. Друге- США для нас залишається важливим партнером. Так, президент США - це ключова фігура. Ну, не єдиний президент, і Дональд Трамп може міняти свою думку. Він може так міняти свою думку, я це бачив, кардинально. Тому третя позиція - нам треба розуміти, який інструментарій ми маємо в Україні для дипломатичної роботи. Використання особистих заяв президента України, незалежно від прізвищ, і раніше було так, і зараз, це найважча зброя в дипломатії, зовнішньої політики, а до цього є купа інструментів, які можна використовувати. Я зразу зробив допис. Я знав, що далі, якщо піде перепалка від особисто від Володимира Зеленського, як президента України, то далі почнеться продовження цього", - додав Валерій Чалий.

Що передувало

18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів". При цьому посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж через пів року після завершення воєнного стану.

Також Зеленського розкритикував віцепрезидент США Джей Ді Венс за реакцію на заяви Трампа про його рейтинги.

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Фінляндії Александр Стубб та президент Чехії Петр Павел негативно відреагували на заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський є "диктатором без виборів".

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Володимир Зеленський
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Дональд Трамп
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