Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Європі реагують на заяву Трампа про "диктатора" Зеленського
Оновлено

У Європі реагують на заяву Трампа про "диктатора" Зеленського

Дар'я Куркіна
19 лютого, 2025 середа
21:19
Світ Дональд Трамп

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Фінляндії Александр Стубб та президент Чехії Петр Павел негативно відреагували на заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський є "диктатором без виборів"

Зміст

Заява Трампа безпідставна, - премʼєр Норвегії

"Я думаю, що це глибоко безпідставно. Це всенародно обраний президент з переважною більшістю голосів, якого повномасштабна війна застала в середині його терміну", - заявив Стьоре, повідомляє NRK.

Також позицію глави норвезького уряду поділяє опозиція країни.

"Це небезпечно і відверто брехливо з боку президента Трампа. Сумно усвідомлювати, що по той бік Атлантики майже не залишилося спільних цінностей. Тепер стає зрозуміло, що Трамп хоче, щоб Путін переміг", - прокоментувала очільниця Ліберальної партії Гурі Мелбі.

Вона також додала, що єдиним правильним рішенням нині для Осло є посилення підтримки Києва, модернізація норвезької оборони та налагодження тісніших зв'язків з ЄС.

Шольц: небезпечно заперечувати демократичну легітимність Зеленського

Також заяву Трампа відкинув канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Spiegel. За його словами, "просто неправильно і небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського".

"Правда така: Володимир Зеленський є обраним главою держави України. Той факт, що під час війни не можуть бути проведені належні вибори, відповідає українській Конституції та виборчому законодавству. Ніхто не повинен стверджувати протилежне", - наголосив канцлер.

Він акцентував, що саме Росія під керівництвом очільника Кремля Володимира Путіна розпочала війну проти України.

"Україна вже майже три роки захищається від нещадної російської агресивної війни. День за днем", - додав Шольц.

Реакція фінського президента

Лідер Фінляндії Александр Стубб заявив, що категорично не згоден із заявою президента США про Зеленського, пише Yle.

"Фінляндія підтримує Україну всіма можливими засобами. Фінляндія підтримує українську конституцію та демократично обраного президента Володимира Зеленського", - сказав він.

Він як і попередні лідери акцентував, що війну в Україні розпочала РФ і Путін.

"Наше завдання – обговорити з Трампом, якими будуть наслідки, якщо Путін доб'ється свого", - зауважив Стубб.

Реакція президента Чехії 

Президент Чехії Петр Павел також відреагував на заяву американського лідера Трампа.  

"Якою була б цінність виборів, проведених у країні, яка вже 3 роки протистоїть агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли п'ята частина території окупована окупаційними військами, а вся країна перебуває під щоденними обстрілами? Називати президента такої країни диктатором – це треба мати неабиякий цинізм", - написав Павел у соцмережі X.

 

Що передувало

18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів". При цьому посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж через пів року після завершення воєнного стану.

Також Зеленського розкритикував віцепрезидент США Джей Ді Венс за реакцію на заяви Трампа про його рейтинги.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Президент України
Німеччина
Володимир Зеленський
Норвегія
Фінляндія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Олаф Шольц
Світ про Україну
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.92
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 43.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
19 лютого
21:46
Оновлено
Джуд Беллінгем та Ерлінг Холанд (праворуч), "Манчестер Сіті" - "Реал"
"Боруссія" вибила "Спортінг" з Ліги чемпіонів: результати та розклад 1/16 фіналу
21:29
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила БПЛА по території України: в Одесі чули вибухи
21:17
Ексклюзив
Зеленський Трамп
Катастрофічна ситуація: дипломат Омелян про напруження між Трампом і Зеленським
20:39
Володимир Зеленський
"Не можна дати Путіну знову всіх обдурити": Зеленський і Рютте провели телефонну розмову
20:02
віце-президент США Джей Ді Венс
Віцепрезидент США Венс публічно пригрозив Зеленському
20:01
OPINION
Рішуча відповідь Зеленського на заяви Трампа
20:01
Оновлено
Росіяни вдарили КАБами по Куп’янську: є загиблий, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків
19:47
Гітанас Науседа
"Час діяти": президент Литви Науседа оприлюднив пропозиції підтримки України
19:45
Радослав Сікорський
Якщо проводити вибори в Україні, потрібно також і в Росії, – очільник МЗС Польщі Сікорський
19:31
iPhone 16e
Apple презентувала iPhone 16e, який працює на чипі А18
19:31
Німеччина Україна
У Німеччині заявили про прогрес в інтеграції українців на ринку праці
19:21
Катаріна Матернова
Вибори в Україні можна провести, коли більше не буде підстав для продовження воєнного стану, – посол ЄС Матернова
19:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 12-19 лютого
Відновивши деякі позиції, ми рухаємося вперед, відтискаючи противника назад: "Шершні Довбуша" про Покровський напрямок
19:15
Ексклюзив
Кримські татари
Для Росії дуже важливо, щоб усі кримські татари покинули Крим, - Чубаров
19:08
Ексклюзив
Володимир Зеленський
"Вигадані цифри": політолог Гарань заявив, що Трамп не знає реальних рейтингів Зеленського
19:05
Ольга Стефанішина
"Зарано говорити стосовно конкретних посад": Стефанішина щодо висування представника від Європи для мирних переговорів з США і РФ
19:04
Андріївка, Донецька область
Війська РФ мають суттєві просування у районі Андріївки на Донеччині, - DeepState
18:46
РФ атакувала два райони Дніпропетровщини: постраждала 20-річна дівчина
18:39
Андрій Сибіга
"Ніхто не може змусити Україну здатися", – Сибіга
18:23
Ексклюзив
Газмережі
Директор енергетичних програм Центру Разумкова пояснив, чи вистачить українцям газу до кінця опалювального сезону
18:20
Дональд Трамп
Трамп назвав Зеленського "скромно успішним коміком" і "диктатором без виборів"
18:03
OPINION
Чи образив Трамп Зеленського
17:55
Bring Kids Back UA
Україна повернула 15 дітей: серед них троє підлітків, які отримали повістки в російську армію
17:45
Рубіо, Лавров
"Засуджуємо переговори без України": громадські організації оприлюднили заяву щодо перемовин РФ і США
17:31
світло
Енергетики 20 лютого застосовуватимуть обмеження для промисловості та бізнесу
17:20
Ексклюзив
"Кривавий лютий": спогади майданівця Миколи Кузнєцова, якого побив "Беркут"
17:18
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Через позицію Трампа виникає питання, де брати ракети до систем ППО, - Defence Express
17:11
Оновлено
Кіт Келлог і Андрій Єрмак
Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва та зустрівся з Єрмаком
16:57
Курська область
Заява Путіна, що росармія перетнула кордон з Україною у Курській області - брехня, - ЦПД
16:57
путін
Росія "ніколи не відмовлялася" від переговорного процесу з Україною і Європою, – Путін
16:54
чеський хокеїст Домінік Гашек
"Зрада": легенда хокею Гашек заявив, що ніхто не має права вести перемовини з РФ від України
16:41
OPINION
У світі хаосу український солдат робить для безпеки США та Європи більше, ніж усі армії НАТО
16:30
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Ситуація вимагає скерувати весь бюджет держави на підтримку Сил оборони, - нардепка Южаніна
16:28
Франція
"Ми не дуже добре розуміємо логіку": у МЗС Франції прокоментували останні заяви Трампа
16:26
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулося 77 боїв, з них 18 – на Покровському напрямку
16:15
Володимир Зеленський
Зеленський: 30% потреб ЗСУ покриває вітчизняне виробництво
16:12
шахрай, шахрайство
Українців попередили про нову шахрайську схему у Viber
16:03
OPINION
Чи можна зачіпати американські активи на території Росії?
15:55
На Одещині викрили голову суду й спільників, які за $3,5 тис. допомагали військовозобовʼязаним виїжджати за кордон
15:49
аптека ліки
Українські фармвиробники зобов'язалися знизити ціни на ліки з 1 березня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV