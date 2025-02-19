У Європі реагують на заяву Трампа про "диктатора" Зеленського

Заява Трампа безпідставна, - премʼєр Норвегії

"Я думаю, що це глибоко безпідставно. Це всенародно обраний президент з переважною більшістю голосів, якого повномасштабна війна застала в середині його терміну", - заявив Стьоре, повідомляє NRK.

Також позицію глави норвезького уряду поділяє опозиція країни.

"Це небезпечно і відверто брехливо з боку президента Трампа. Сумно усвідомлювати, що по той бік Атлантики майже не залишилося спільних цінностей. Тепер стає зрозуміло, що Трамп хоче, щоб Путін переміг", - прокоментувала очільниця Ліберальної партії Гурі Мелбі.

Вона також додала, що єдиним правильним рішенням нині для Осло є посилення підтримки Києва, модернізація норвезької оборони та налагодження тісніших зв'язків з ЄС.

Шольц: небезпечно заперечувати демократичну легітимність Зеленського

Також заяву Трампа відкинув канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Spiegel. За його словами, "просто неправильно і небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського".

"Правда така: Володимир Зеленський є обраним главою держави України. Той факт, що під час війни не можуть бути проведені належні вибори, відповідає українській Конституції та виборчому законодавству. Ніхто не повинен стверджувати протилежне", - наголосив канцлер.

Він акцентував, що саме Росія під керівництвом очільника Кремля Володимира Путіна розпочала війну проти України.

"Україна вже майже три роки захищається від нещадної російської агресивної війни. День за днем", - додав Шольц.

Реакція фінського президента

Лідер Фінляндії Александр Стубб заявив, що категорично не згоден із заявою президента США про Зеленського, пише Yle.

"Фінляндія підтримує Україну всіма можливими засобами. Фінляндія підтримує українську конституцію та демократично обраного президента Володимира Зеленського", - сказав він.

Він як і попередні лідери акцентував, що війну в Україні розпочала РФ і Путін.

"Наше завдання – обговорити з Трампом, якими будуть наслідки, якщо Путін доб'ється свого", - зауважив Стубб.

Реакція президента Чехії

Президент Чехії Петр Павел також відреагував на заяву американського лідера Трампа.

"Якою була б цінність виборів, проведених у країні, яка вже 3 роки протистоїть агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли п'ята частина території окупована окупаційними військами, а вся країна перебуває під щоденними обстрілами? Називати президента такої країни диктатором – це треба мати неабиякий цинізм", - написав Павел у соцмережі X.

Jakou hodnotu by měly volby konané v zemi, která se už 3 roky brání agresi sousední jaderné velmoci? Jak zorganizovat volby s pětinou území obsazenou okupačními vojsky a pod každodenním ostřelováním celé země? Nazvat prezidenta takové země diktátorem vyžaduje velkou dávku… — Petr Pavel (@prezidentpavel) February 19, 2025

Що передувало 18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі". Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це". "У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський. 19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів". При цьому посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж через пів року після завершення воєнного стану.

Також Зеленського розкритикував віцепрезидент США Джей Ді Венс за реакцію на заяви Трампа про його рейтинги.