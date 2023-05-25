Головний конкурент Трампа розповів про плани врегулювання війни в Україні у разі обрання президентом США
Губернатор Флориди Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом-республіканцем експрезидента Дональда Трампа на виборах у США, заявив, що у разі своєї перемоги не хотів би бачити американські війська втягненими у російсько-українську війну
Про це Десантіс сказав у першому після висунення своєї кандидатури на виборах інтерв’ю Fox News, інформує "Українська правда".
Десантіс відповідав на запитання стосовно своїх дій щодо російсько-української війни першого дня на посаді. Він почав із того, що розкритикував актуальний стан американської армії, заявивши, що військо стало "політизованим", "там говорять про гендерну ідеологію" і "про глобальне потепління".
"Ми маємо повернути наше військо до фокусування на обов’язку, ключових цінностях і ключовій місії", – сказав Десантіс.
У другій частині відповіді він сказав, що хотів би побачити "врегулювання" війни в Україні. При цьому він наголосив, що американська армія не повинна бути втягненою у війну.
"Я б хотів побачити врегулювання цього (війни. – Ред.). Я б не хотів бачити ширшої війни. Я думаю, абсолютно невідомо, як це (війна. – Ред.) буде виглядати у січні 2025 року. Але я б не хотів бачити Сполучені Штати з їхніми військами втягненими у війну у Росії чи в Україні", – сказав губернатор Флориди.
- Нагадаємо, напередодні Десантіс подав до Федеральної виборчої комісії США документи про участь у виборах президента у 2024 році чим офіційно підтвердив участь у праймеріз республіканців.
- 23 березня Десантіс визнав, що неправильно трактував політику в Україні і назвав Путіна воєнним злочинцем та "невдахою з автозаправної станції з купою ядерної зброї".
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