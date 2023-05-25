Про це повідомляє AP.

Десантіс, як очікується, офіційно оголосить про рішення змагатись за найвищу посаду у Сполучених Штатах у середу ввечері під час інтерв'ю з американським бізнесменом Ілоном Маском у Twitter. Як очікується, він стане головним конкурентом експрезиденту США Дональду Трампу.

У листопаді 2022 року на проміжних виборах Десантіс здобув тріумфальну перемогу на губернаторських виборах у Флориді, зокрема заручившись підтримкою деяких округів, що традиційно голосували за представників Демократичної партії.

Ще в листопаді минулого року він випередив Трампа в опитуваннях і був найпопулярнішим кандидатом у президенти від партії. Більш свіжі дані показують, що експрезидент суттєво відірвався від губернатора Флориди – насамперед через ранній початок президентської кампанії.

Стосунки між обома різко зіпсувались наприкінці минулого року, коли Трамп почав критикувати Десантіса за нібито нелояльність. Сталося це на тлі провалу підтримуваних лідером республіканців кандидатів на проміжних виборах, тоді як Десантіс без його підтримки здобув переконливу перемогу.

Як повідомляє "Європейська правда", Окрім Трампа й Десантіса, офіційно про участь у змаганнях за номінацію на президентські вибори оголосили, зокрема, колишня губернаторка Південної Кароліни й експосол США в ООН Ніккі Хейлі; підприємець і консервативний політичний активіст Вівек Рамасвемі; сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт; колишній губернатор штату Арканзас Аса Гатчінсон; радіоведучий Леррі Елдер.