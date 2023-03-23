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Головний конкурент Трампа на кандидатство у президенти США Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем

23 березня, 2023 четвер
03:14
Світ Рональд ДеСантіс

Імовірний кандидат у президенти США від республіканців, губернатор Флориди Рон Десантіс змінив свою риторику щодо ситуації в Україні, назвавши Путіна воєнним злочинцем, якого необхідного притягнути до відповідальності

Про це Десантіс сказав в ефірі телеканалі Fox Nation, повідомляє The New York Post.

"Тепер Десантіс стверджує, що Росія зробила помилку, коли вдерлася в Україну, а також захопила Крим у 2014 році, і вона не зможе перемогти у війні", - зазначає видання.

Десантіс також розкритикував російського диктатора Путіна, назвавши його "невдахою з автозаправної станції з купою ядерної зброї".

Відзначимо, ще минулого тижня Рон Десантіс дав письмову відповідь ведучому Fox News Такеру Карлсону. Він, зокрема, зазначив, що заглиблення в "територіальну суперечку" між Україною і Росією не відповідає "життєво важливим національним інтересам" США. Це твердження різко розкритикували високопоставлені республіканці, в тому числі сенатори Ліндсі Грем і Марко Рубіо.

У новому інтерв’ю Десантіс визнав, що раніше неправильно характеризував ситуацію в Україні.

  • Нагадаємо, Трамп заявив про імовірний арешт у вівторок, 21 березня, і закликав до протестів.
  • Експрезидент Росії Дмитро Медведєв відразу ж підтримав заклик Дональда Трампа, аби його прихильники вийшли на протести.
Володимир Путін
вибори президента
США
воєнні злочини Росії
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