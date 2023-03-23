Головний конкурент Трампа на кандидатство у президенти США Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем
Імовірний кандидат у президенти США від республіканців, губернатор Флориди Рон Десантіс змінив свою риторику щодо ситуації в Україні, назвавши Путіна воєнним злочинцем, якого необхідного притягнути до відповідальності
Про це Десантіс сказав в ефірі телеканалі Fox Nation, повідомляє The New York Post.
"Тепер Десантіс стверджує, що Росія зробила помилку, коли вдерлася в Україну, а також захопила Крим у 2014 році, і вона не зможе перемогти у війні", - зазначає видання.
Десантіс також розкритикував російського диктатора Путіна, назвавши його "невдахою з автозаправної станції з купою ядерної зброї".
Відзначимо, ще минулого тижня Рон Десантіс дав письмову відповідь ведучому Fox News Такеру Карлсону. Він, зокрема, зазначив, що заглиблення в "територіальну суперечку" між Україною і Росією не відповідає "життєво важливим національним інтересам" США. Це твердження різко розкритикували високопоставлені республіканці, в тому числі сенатори Ліндсі Грем і Марко Рубіо.
У новому інтерв’ю Десантіс визнав, що раніше неправильно характеризував ситуацію в Україні.
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