Про це він заявив 18 березня 2023 року.

"Дурні в Європі захотіли заарештувати чужого, а 21 березня заарештують в Америці свого", - прокоментував Медведєв останні новини про ордер на арешт Путіна та про імовірне затримання Трампа.

"Поверніть собі країну, американці! В бій! Знищте тиранію Вашингтона!", - додав російський експрезидент.

При цьому він назвав батька та сина Байденів "божевільними українофілами", яких нібито слід "відправити на смердюче звалище історії".