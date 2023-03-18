Медведєв закликав американців до протестів: "У бій!"
Експрезидент Росії Дмитро Медведєв підтримав заклик Дональда Трампа, аби його прихильники вийшли на протести
Про це він заявив 18 березня 2023 року.
"Дурні в Європі захотіли заарештувати чужого, а 21 березня заарештують в Америці свого", - прокоментував Медведєв останні новини про ордер на арешт Путіна та про імовірне затримання Трампа.
"Поверніть собі країну, американці! В бій! Знищте тиранію Вашингтона!", - додав російський експрезидент.
При цьому він назвав батька та сина Байденів "божевільними українофілами", яких нібито слід "відправити на смердюче звалище історії".
- Експрезидент США Дональд Трамп очікує, що у вівторок, 21 березня, його заарештує окружний прокурор Манхеттену. Він закликав своїх прихильників протестувати.
- На думку американського підприємця Ілона Маска, вірогідний арешт Трампа лише посприяє його переобранню на посаду президента США.
- Зупинити агресію РФ проти України Трамп, нагадаємо, пропонуємо шляхом територіальних поступок з українського боку.
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