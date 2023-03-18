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Арешт лише допоможе Трампу, - Ілон Маск

18 березня, 2023 субота
16:59
Світ Ілон Маск

У суботу, 18 березня, Ілон Маск прокоментував ймовірний арешт експрезидента США Дональда Трампа

Про це він написав у себе в twitter.

"Якщо це станеться, Трамп буде переобраний з переконливою перемогою", - йдеться у дописі.

  • Нагадаємо, 9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів.
  • Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.
  • 7 січня ЗМІ повідомляли, що проти експрезидента США Дональда Трампа також подали позов через смерть правоохоронця під час штурму Капітолія. Позов подала давня партнерка загиблого.
  • У лютому на шпальтах світових ЗМІ мовилося, що експрезидент США Дональд Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", які юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.
  • 18 березня колишній президент США Дональд Трамп та його родина не зареєстрували численні подарунки від іноземних урядів, їхню вартість оцінюють у близько $291 тис.
  • 18 березня стало відомо, що експрезидент США Дональд Трамп очікує, що у вівторок, 21 березня, його заарештує окружний прокурор Манхеттену. Він закликав своїх прихильників протестувати

 

Дональд Трамп
Ілон Маск
США
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