Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Губернатор Флориди Десантіс заявить про участь у президентських перегонах, - Fox News

Губернатор Флориди Десантіс заявить про участь у президентських перегонах, - Fox News

24 травня, 2023 середа
01:45
Світ Рональд ДеСантіс

Губернатор Флориди Рональд Десантіс все ж прийняв рішення брати участь у президентських виборах США

Про це повідомляє Fox News.

За інформацією джерела, у середу, 24 травня, після кількох місяців розмов і спекуляцій губернатор-республіканець Рон Десантіс офіційно оголосить про участь у президентських виборах США.

Очікується, що разом зі своїм оголошенням Десантіс подасть документи до Федеральної виборчої комісії. Після цього офіційно розпочнеться його президентську кампанію від Республіканської партії.

Також планується, що після офіційної заяви Рон Десантіс дасть інтерв’ю ведучому Fox News Трею Гауді.

  • Нагадаємо, 23 березня Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем.
  • 23 травня сенатор-республіканець Тім Скотт офіційно оголосив про свою участь у президентських виборах у США
політика
республіканці
вибори у США
США
Читайте також:
Австрія
23 травня, 2023 вiвторок
Між Австрією та Угорщиною назріває конфлікт через засуджених за контрабанду мігрантів
Бєлгород вибух
23 травня, 2023 вiвторок
РФ заявила, що вбила 70 учасників подій на Бєлгородщині, а решту загнала в Україну. РДК каже, що не має втрат
Дар'я Навальна
21 травня, 2023 неділя
Під час виступу доньки Навального у Джорджтаунському університеті українські та грузинські студенти розвернулися до неї спинами
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.61
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 40.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
24 травня
02:23
Дмитро Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 травня
01:13
Роберт Левандовські, "Барселона", Ла Ліга, чемпіонат Іспанії
"Барселона" сенсаційно програла "Вальядоліду" в Ла Лізі
00:59
Херсон
У Херсоні прогриміли вибухи. Повітряну тривогу не оголошували
00:28
Бєлгород, вибух
Влада Бєлгорода заявила про скидання на місто вибухівки з безпілотника і пошкодження легковика
00:15
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга чемпіонат Іспанії
"Жирона" Циганкова зіграла внічию проти "Сельти" в Ла Лізі. Українець заробив пенальті
2023, вiвторок
23 травня
23:46
Бахром Хамроєв
РФ дала 14 років суворого режиму правозахиснику "Меморіала" за дописи у Facebook і доповідь про політичні репресії
23:40
Авдіївка, ракетний удар
РФ ударила по укриттю в колишній лікарні Авдіївки: вбито щонайменше чотирьох мирних жителів
23:26
Очільники МЗС Нідерландів та Китаю
"Підтримуватимемо Україну скільки потрібно": очільник МЗС Нідерландів заявив китайському колезі про необхідність припинити розв'язану РФ війну
23:03
банк Julius Baer
Швейцарський банк Julius Baer повідомив про заморожування рахунків громадян Білорусі та РФ
22:54
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Коли Україна отримає пілотів F-16 та зміна тактики російського військового командування. Колонка Сергія Згурця
22:34
Лукашенко
"Ви ще довго будете мучитись зі мною": Лукашенко розповів про свою хворобу і лікування
22:16
Держдепартамент США
США скептично ставляться до заяв про використання американської зброї у Бєлгородські області, - держдеп
21:59
Валерій Залужний
Залужний обговорив з головнокомандувачем сил НАТО в Європі надання Україні літаків F-16 і боєприпасів
21:46
Декларація міністрів культури України, Польщі та Литви
Захист, підтримка та відновлення спадщини: міністри культури України, Польщі та Литви підписали спільну декларацію
21:43
Російський суд продовжив арешт журналіста WSJ Гершковича до 30 серпня
21:26
прапор Словенії
Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу
21:18
путін та орбан
Україна руйнує плани Путіна: Боррель розкритикував заяву Орбана про неможливість перемогти РФ
21:15
Оновлено
Бєлгород вибух
РФ заявила, що вбила 70 учасників подій на Бєлгородщині, а решту загнала в Україну. РДК каже, що не має втрат
21:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
Навчання пілотів на F-16 стануть першим кроком до надання винищувачів Україні. Світові ЗМІ про Україну 23 травня
20:56
Резніков і Шмигаль
Уряд затвердив процедуру закупівель Міноборони України за стандартами НАТО
20:43
Ексклюзив
OTP Bank
НБУ зауважив, що санкції на угорський OTP Bank не накладали, - президент Асоціації українських банків
20:17
Air France
Франція заборонила короткі авіаперельоти: альтернатива - залізниця
20:17
Німеччина
Перелік військової допомоги від Німеччини
20:09
OPINION
Костянтин Москалець
Читати Місяць
20:00
Огляд
Переможні новини 454-го дня війни: Україна готова розпочати контрнаступ, а німецькі політики ініціюють надання ЗСУ далекобійних ракет Taurus
19:30
F-16
Низка країн готові навчати українських пілотів F-16, підготовка до цього вже почалась, - Ігнат
19:23
Порошенко в Брюсселі закликав почати передвступні переговори з Україною до кінця року
19:22
Ексклюзив
Микола Княжицький
Московська церква стала елементом гібридної війни Росії проти України, - нардеп Княжицький
19:11
ЗСУ, РСЗВ
ЗСУ за день знищили 4 ворожі "шахеди" та завдали 14 авіаударів, з яких 3 — по ЗРК ворога, — Генштаб
18:45
Вже надано п'яту частину обіцяного: Боррель про виконання ініціативи надання 1 млн снарядів Україні
18:43
Ексклюзив
вибори до Держдуми
На Херсонщині окупанти репетирують псевдовибори, - депутат облради Хлань
18:21
Дмитро Лубінець
24 тисячі громадян України вважаються зниклими безвісти під час збройної агресії Росії, - Лубінець
18:06
Зруйнована дамба Північно-Кримського каналу
Генерал та полковник РФ, які керували підривом Північнокримського каналу, заочно отримали 12 років в'язниці
18:06
OPINION
Орест Сохар
Замість конституції у Росії - кримінальний кодекс
18:02
Віктор Орбан
Заяви Орбана проти України та ЄС рекордно обвалили курс місцевої валюти
18:00
Кабмін
Уряд виділяє додаткові субвенції семи областям України: на що спрямують кошти
17:45
Секретар РНБО України Олексій Данілов
"Вони росіяни, це їхня країна, і вони мають право там перебувати": Данілов про дії легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській області
17:44
польскі фермери
Польща виділить €1 млрд фермерам, що постраждали від імпорту з України
17:41
на фото: СБУ
У Черкасах затримали коригувальника вогню під час виконання ворожого завдання
17:37
Дмитро Медведєв
Медведєв зажадав від США компенсації за зруйновані росіянами Бахмут і Маріуполь
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV