Губернатор Флориди Десантіс заявить про участь у президентських перегонах, - Fox News

Про це повідомляє Fox News.

За інформацією джерела, у середу, 24 травня, після кількох місяців розмов і спекуляцій губернатор-республіканець Рон Десантіс офіційно оголосить про участь у президентських виборах США.

Очікується, що разом зі своїм оголошенням Десантіс подасть документи до Федеральної виборчої комісії. Після цього офіційно розпочнеться його президентську кампанію від Республіканської партії.

Також планується, що після офіційної заяви Рон Десантіс дасть інтерв’ю ведучому Fox News Трею Гауді.