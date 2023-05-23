Вибори президента США: ще одним конкурентом Трампа став Тім Скотт
Сенатор-республіканець Тім Скотт офіційно оголосив про свою участь у президентських виборах у США
Про це він заявив у понеділок під час промови у своєму домашньому штаті, Південній Кароліні, передає CNN.
"Я кандидат, якого найбільше бояться ультраліві (крило в Демократичній партії, - ред.)", - наголосив сенатор у своїй промові.
Тім Скотт є найвідомішим темношкірим політиком в Республіканській партії. Ще в 2010 році він став першим темношкірим республіканцем, обраним до Палати представників США від Південної Кароліни за понад століття. Через багато років Скотт потрапив до Сенату, що також стало першим випадком в історії, коли від цього південного штату був обраний чорношкірий сенатор.
Напередодні експрезидент США Дональд Трамп, який вважається одним із фаворитів серед республіканських кандидатів на виборах, привітав повідомлення про те, що Тім Скотт може офіційно ввійти в президентські перегони. Вважається, що Скотт може відібрати суттєву підтримку виборців у іншого кандидата – Рона ДеСантіса, який вважається найбільшим конкурентом Трампа.
Очікується, що впродовж наступних тижнів сенатор Скотт здійснить тури Айовою, Нью-Гемпширои та Південною Кароліною.
Відзначимо, президентські перегони у США - 2024 уже тривають. Зараз кандидати від Демократичної та Республіканської партій офіційно оголошують про свою участь. За процедурою, кожна партія має провести так звані праймеріз, щоби обрати по єдиному кандидату серед своїх претендентів, які потім продовжать боротьбу за посаду президента США.
- Нагадаємо, 23 березня головний конкурент Трампа на кандидатство у президенти США Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем.
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