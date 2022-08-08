В окупованому Маріуполі газ пропав разом з водою та електрикою через годину після запуску, - міськрада

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Завдяки ефективним партизанам Маріуполя російським електрикам в Кальміуському районі спалено новий трансформатор. Причина – електророботи в дощ з підключення. Район знов без електрики. Попередній трансформатор було спалено партизанами електриками в червні місяці. Окрім того, через дупорукість на вихідні подано струм у 350 вольт замість 220 по більшості районах. Наслідки – знешкоджена побутова техніка маріупольців там, де з’явилась електрика. Нема більш ефективних диверсантів, ніж російські будівельники. Погано, що від їх диверсій страждають маріупольці", - відзначив Андрющенко.

Також він додав, що списку будівель для знесення так і не складено.

"Знесення проходить хаотично за відсутності спротиву мешканців. Все більше людей змушені або жити на вулиці, або вламуватись в пусті квартири", - наголосив радник мера.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти планують провести показовий самосуд над українськими захисниками

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