Між "паркетними генералами" Кремля спалахнула війна за статус нового путінського фаворита, - РНБО
Між міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та директором Росгвардії Віктором Золотовим триває справжня війна
Про це заявили у Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони.
Аналітики РНБО вважають, що "паркетні" російські генерали Шойгу та Золотов "воюють" за статус нового фаворита російського диктатора Володимира Путіна.
У ЦПД нагадали, що в ЗМІ з'явилася доповідь Золотова про війну РФ проти України й "чи не ключову роль Росгвардії в її проведенні".
"Така зміна дійових осіб є дуже показовою, оскільки до цього "генералом перемоги" у путінській війні був виключно Шойгу", – вважають аналітики.
Поза тим цим у ЗМІ почала з'являтися інформація про усунення Шойгу від управління війною, через що, як вважають у РНБО, можна припустити, що між Шойгу та Золотовим існує конфлікт за роль "керівника війни" з усіма дивідендами, які надає такий статус.
"Новим витком конфлікту стане зміна вищого керівного складу, який безпосередньо керує військами РФ на полі бою. І зміна не стане несподіванкою, адже про некомпетентність Кужугетовича (Шойгу. - Ред.), який навіть не має відповідної військової освіти, вже можна складати легенди", – прогнозують у Центрі протидії дезінформації.
- 29 серпня експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі Еспресо заявив, що Шойгу міг стати першою жертвою закручування гайок у РФ.
- Того ж дня британська розвідка дізналася, як покарали Шойгу за невдачі у війні з Україною.
- 26 серпня британська розвідка назвала причиною зупинки наступу в Україні недостатню ефективність російської армії.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.28Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе