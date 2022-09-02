Про це заявили у Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони.

Аналітики РНБО вважають, що "паркетні" російські генерали Шойгу та Золотов "воюють" за статус нового фаворита російського диктатора Володимира Путіна.

У ЦПД нагадали, що в ЗМІ з'явилася доповідь Золотова про війну РФ проти України й "чи не ключову роль Росгвардії в її проведенні".

"Така зміна дійових осіб є дуже показовою, оскільки до цього "генералом перемоги" у путінській війні був виключно Шойгу", – вважають аналітики.

Поза тим цим у ЗМІ почала з'являтися інформація про усунення Шойгу від управління війною, через що, як вважають у РНБО, можна припустити, що між Шойгу та Золотовим існує конфлікт за роль "керівника війни" з усіма дивідендами, які надає такий статус.

"Новим витком конфлікту стане зміна вищого керівного складу, який безпосередньо керує військами РФ на полі бою. І зміна не стане несподіванкою, адже про некомпетентність Кужугетовича (Шойгу. - Ред.), який навіть не має відповідної військової освіти, вже можна складати легенди", – прогнозують у Центрі протидії дезінформації.

29 серпня експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі Еспресо заявив, що Шойгу міг стати першою жертвою закручування гайок у РФ.

Того ж дня британська розвідка дізналася, як покарали Шойгу за невдачі у війні з Україною.

26 серпня британська розвідка назвала причиною зупинки наступу в Україні недостатню ефективність російської армії.

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