Шойгу міг стати першою жертвою закручування гайок у РФ, - експерт Defense Express Киричевський
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу міг бути усунений від управління через закручування гайок від кремля
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.
"З однієї сторони, тут правда стався військовий фактор. Можливо, інформаційний вплив Гіркіна-Стрєлкова з приводу того, що Шойгу - фанерний маршал мав свій вплив на стройові частини армії РФ і того авторитет Шойгу впав", - вважає він.
Киричевський додав, що в цій історії виникає і певний політичний момент.
"Якщо режим Путіна намагається закручувати гайки де тільки може, то воно стосується у таких режимах навіть військових і найближчих соратників. Ми можемо говорити акуратно, що Шойгу став поки що непомітною, але жертвою закручування гайок. Поки це виглядає так, що його відсунули від безпосередніх доповідей вождю щодо оперативної обстановки і ще постаралися просадити його авторитет у військах, а тут через 2 такти будемо ще питати, а куди дівся Шойгу. Давайте стежити за розвитком цього воєнно-політичного сюжету", - підсумував експерт
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.31Продаж 40.35
- Актуальне
- Важливе