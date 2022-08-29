Шойгу міг стати першою жертвою закручування гайок у РФ, - експерт Defense Express Киричевський

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"З однієї сторони, тут правда стався військовий фактор. Можливо, інформаційний вплив Гіркіна-Стрєлкова з приводу того, що Шойгу - фанерний маршал мав свій вплив на стройові частини армії РФ і того авторитет Шойгу впав", - вважає він.

Киричевський додав, що в цій історії виникає і певний політичний момент.

"Якщо режим Путіна намагається закручувати гайки де тільки може, то воно стосується у таких режимах навіть військових і найближчих соратників. Ми можемо говорити акуратно, що Шойгу став поки що непомітною, але жертвою закручування гайок. Поки це виглядає так, що його відсунули від безпосередніх доповідей вождю щодо оперативної обстановки і ще постаралися просадити його авторитет у військах, а тут через 2 такти будемо ще питати, а куди дівся Шойгу. Давайте стежити за розвитком цього воєнно-політичного сюжету", - підсумував експерт