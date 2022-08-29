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Війна з Росією: хроніка
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Британська розвідка дізналася, як покарали Шойгу за невдачі у війні з Україною

29 серпня, 2022 понедiлок
08:36
війна з Росією путін, шойгу

Міністра оборони Росії Сергія Шойгу не допускають для спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним через невдачі у війні з Україною

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка зазначає, що нещодавно незалежні російські ЗМІ стверджували, що через проблеми, з якими стикається Росія у війні проти України, міністр оборони Росії Сергій Шойгу відсторонений від російського керівництва, а президента РФ Володимира Путіна про хід війни  інформують безпосередньо командувачі окупаційними військами в Україні. 

"Російські офіцери та солдати, які мають досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне керівництво, оскільки прогрес Росії зупинився. Шойгу, попри старання, не вдалося подолати репутацію людини, яка не має значного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар’єри він провів у будівельному секторі та в міністерстві надзвичайних ситуацій", - констатували у британській розвідці. 

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Володимир Путін
російська армія
Сергій Шойгу
Військові новини
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