Про це телеграм каналу "Важные истории" розповів родич одного із ув'язнених, якого також вербували для участі у війні, але він їхати відмовився.

За словами нашого джерела, виступаючи перед засудженими, Пригожин говорив, що ув'язнені добре воюють і гинуть зазвичай тому, що не відступають і стріляють до останнього:

"Також казав, що те, що було в Сталінграді, – квіточки, в Україні все набагато серйозніше", і називав те, що відбувається, "третьою світовою".

Казав, що не боїться ядерної війни, бо "ну вибухне АЕС [мабуть, мала на увазі Запорізька АЕС] і вибухне, тоді у росіян буде по два х…я, а в українців по дві ж…и“.

Засуджені запитували "Героя Росії", що буде з ними, якщо війна закінчиться раніше, ніж закінчаться їх півроку "служби". На це він відповів, що війна розтягнеться на кілька років і вони можуть не переживати.

У середині липня стало відомо, що бізнесмен Євген Пригожин вербує в'язнів у російських колоніях для участі у війні проти України. Насамперед його цікавлять вбивці та розбійники.

14 серпня стало відомо, що Збройні сили України поцілили по базі ПВК "Вагнера" в Попасній. Перед вибухом там фотографувався власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

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