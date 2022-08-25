Пригожин в колоніях вербує нових вагнерівців: обіцяє війну "на роки" та мутації в разі ядерної війни
"Кухар Путіна" пообіцяв зекам, яких вербує в Україну війну на кілька років та запевнив у "позитивних" мутаціях у разі вибуху на Запорізькій АЕС
Про це телеграм каналу "Важные истории" розповів родич одного із ув'язнених, якого також вербували для участі у війні, але він їхати відмовився.
За словами нашого джерела, виступаючи перед засудженими, Пригожин говорив, що ув'язнені добре воюють і гинуть зазвичай тому, що не відступають і стріляють до останнього:
"Також казав, що те, що було в Сталінграді, – квіточки, в Україні все набагато серйозніше", і називав те, що відбувається, "третьою світовою".
Казав, що не боїться ядерної війни, бо "ну вибухне АЕС [мабуть, мала на увазі Запорізька АЕС] і вибухне, тоді у росіян буде по два х…я, а в українців по дві ж…и“.
Засуджені запитували "Героя Росії", що буде з ними, якщо війна закінчиться раніше, ніж закінчаться їх півроку "служби". На це він відповів, що війна розтягнеться на кілька років і вони можуть не переживати.
- У середині липня стало відомо, що бізнесмен Євген Пригожин вербує в'язнів у російських колоніях для участі у війні проти України. Насамперед його цікавлять вбивці та розбійники.
- 14 серпня стало відомо, що Збройні сили України поцілили по базі ПВК "Вагнера" в Попасній. Перед вибухом там фотографувався власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.
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