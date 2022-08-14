ЗСУ поцілили по базі ПВК "Вагнера" в Попасній. Перед тим там фотографувався Пригожин, - журналісти
Збройні сили України поцілили по базі ПВК "Вагнера" в Попасній. Перед вибухом там фотографувався власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин
Про це повідомили українські журналісти Андрій Цаплієнко та Денис Казанський.
Як повідомляють українські журналісти, Збройні сили України поцілили по базі ПВК "Вагнера" в Попасній.
"Розташування найманців із ПВК "Вагнера" у Попасній знищено точним ударом "Хаймарсу". Здавалося б, новина буденна, якби не одна обставина. Місце дислокації вагнерівців спалив російський воєнкор-дегенерат, який виклав її фотографії у свій телеграм-канал. Після чого з найманцями сталася чергова "кумедна історія", які вони так люблять.Тепер з-під завалів виносять убитих і поранених карних злочинців, яких набирали до ПВК "Вагнер" за російськими в'язницями, а воїнкору Середі вручається премія імені А. Коца", - пише Денис Казанський.
"Російські пропагандисти заявляють, що ЗСУ завдали удар по базі вагнерівців біля Попасної, армійці ще не підтвердили", - пише Цаплієнко.
Перед цим російський військовий пропагандист Сергій Середа виклав у мережу фото з людиною, схожою на власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.
"Приїхав на Попасну, заїхав до штабу ПВК "Вагнер". Зустріли як рідного. Розповіли кілька кумедних історій", - написав пропагандист Середа у телеграмі.
Новина доповнюється.
- Раніше повідомлялося, що бізнесмен Євген Пригожин вербує в'язнів у російських колоніях для участі у війні проти України.
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