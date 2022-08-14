Про це повідомили українські журналісти Андрій Цаплієнко та Денис Казанський.

Як повідомляють українські журналісти, Збройні сили України поцілили по базі ПВК "Вагнера" в Попасній.

"Розташування найманців із ПВК "Вагнера" у Попасній знищено точним ударом "Хаймарсу". Здавалося б, новина буденна, якби не одна обставина. Місце дислокації вагнерівців спалив російський воєнкор-дегенерат, який виклав її фотографії у свій телеграм-канал. Після чого з найманцями сталася чергова "кумедна історія", які вони так люблять.Тепер з-під завалів виносять убитих і поранених карних злочинців, яких набирали до ПВК "Вагнер" за російськими в'язницями, а воїнкору Середі вручається премія імені А. Коца", - пише Денис Казанський.

"Російські пропагандисти заявляють, що ЗСУ завдали удар по базі вагнерівців біля Попасної, армійці ще не підтвердили", - пише Цаплієнко.

Перед цим російський військовий пропагандист Сергій Середа виклав у мережу фото з людиною, схожою на власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

"Приїхав на Попасну, заїхав до штабу ПВК "Вагнер". Зустріли як рідного. Розповіли кілька кумедних історій", - написав пропагандист Середа у телеграмі.

Новина доповнюється.

Раніше повідомлялося, що бізнесмен Євген Пригожин вербує в'язнів у російських колоніях для участі у війні проти України.

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