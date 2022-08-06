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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Насамперед цікавлять вбивці та розбійники". ЗМІ розповіли, як власник ПВК "Вагнера" Пригожин особисто вербує в колоніях РФ

"Насамперед цікавлять вбивці та розбійники". ЗМІ розповіли, як власник ПВК "Вагнера" Пригожин особисто вербує в колоніях РФ

6 серпня, 2022 субота
20:21
війна з Росією Євген Пригожин

Російські ЗМІ повідомляють, що бізнесмен Євген Пригожин вербує в'язнів у російських колоніях для участі у війні проти України

Про це пише російське інтернет-ЗМІ Медиазона. 

За даними видання, з ними зв'язались двоє ув'язнених з різних колоній РФ та розповіли, що їхні колонії відвідував невисокий лисий чоловік у роках із зіркою героя Росії на грудях, який називав себе Євгеном Пригожиним і пропонував свободу та гроші в обмін на участь у війні проти України.

"Якщо ви вийдете звідси зі мною, то або повернетеся вільною людиною, або помрете. Ви будете зобов'язані вбивати ворогів та виконувати накази керівництва. На тих, хто відверне назад, чекає розстріл на місці", - процитував один з ув'язнених промову людини, яка назвалася Пригожиним.

За його словами, вербувальник обіцяв по 100 тисяч рублів на місяць "плюс премія приблизно стільки ж", а у разі "гідної" загибелі - 5 мільйонів рублів сім'ї. 

В'язень розповів, що "насамперед цікавлять їх убивці та розбійники".

"Краще, каже, щоб не побутові вбивці були, а прямі свідомі — вам, каже, у нас сподобається. Взагалі він справив враження маніяка. Жодного примусу тим часом немає. Ви, каже, маєте самі зрозуміти, що нам потрібні. І справді, пішли записуватись багато, дуже багато, аж ніяк не менше 200 осіб", - розповідає засуджений.

За словами іншого засудженого, людина, яка представилася Пригожиним, повторювала: "У мене особливі повноваження від президента, мені пох*й на всіх, мені потрібно виграти цю чортову війну за всяку ціну". 

За участь у війні він обіцяв не лише гроші, а й помилування, зняття судимості, а тим, хто не має російського громадянства — паспорт.

"Я сам сидів у в'язниці 10 років і тому думаю, що вам сподобається моя пропозиція", - казав гість і додавав, що ця війна "надовго".

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