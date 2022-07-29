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Головна війна з Росією У Криму Росія проводить приховану мобілізацію, призивають до армії навіть студентів, які мають відстрочку, – Таміла Ташева

У Криму Росія проводить приховану мобілізацію, призивають до армії навіть студентів, які мають відстрочку, – Таміла Ташева

29 липня, 2022 п'ятниця
18:31
війна з Росією Таміла Ташева

У тимчасово окупованому Криму Російська Федерація проводить приховану мобілізацію. А також у межах незаконної призовної кампанії залучає на військову службу студентів, плануючи кинути їх на війну з Україною

Про це заявила на брифінгу постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

"На території окупованого Криму Росія веде приховану мобілізацію та відправляє на війну проти України її ж громадян. Цим Російська Федерація порушує всі наявні норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", – зазначила Ташева.

Також вона повідомила, що 30 червня глава окупаційної "влади" Криму Сергій Аксьонов підписав "указ" про створення мобілізаційної комісії, затвердив її склад і зобов’язав створити комісії на рівнях "муніціпалітетів". Їхнім завданням є підготовка військових резервів, які РФ планує застосувати у війні проти України.

Ташева заявила, що у представництві володіють інформацією про всіх членів незаконних комісій, і вона буде подана для формування санкційних списків, а після війни всі винні будуть покарані.

"Основним механізмом залучення жителів окупованого Криму на війну є військовий рекрутинг в окупаційних університетах, де впродовж усіх років навчання ведеться активна мілітарна пропаганда для молоді, щоб у подальшому залучити їх на підписання контрактів з армією Росії", – зазначила вона.

Таміла Ташева наголосила, що в межах чергової незаконної призовної кампанії РФ залучає на військову службу навіть студентів, які мають відстрочку від призову. У представництва є інформація, що в Севастополі і Джанкої студентам останнього курсу профтехучилищ вручили повістки нібито для уточнення облікових даних.

В окупаційних військкоматах їх направили на медкомісії, після чого всім вручили повістки про призов до армії РФ. Для забезпечення цього механізму в ПТУ навіть провели прискорений випуск.

Також кримчан призовного віку окупанти зобов’язують до проходження повторних медкомісій, щоб переглянути їхні особові справи на придатність для військової служби. Представництво прогнозує, що більшість таких “медкомісій” завершаться відправкою кримчан на війну проти України.

Ташева також зазначила, що задля поповнення резервів унаслідок колосальних втрат і здійснення прихованої мобілізації Росія приховує реальні втрати, проводить таємні поховання на території окупованого Криму, забороняє поширювати правдиву інформацію.

Представництву вже відомо про 125 поховань солдатів РФ на території окупованого Криму, з яких 62, ймовірно, є громадянами України.

  • 16 липня Дмитро Лінько, командир підрозділу "Стугна" заявив, що росіяни інформаційною кампанією накачують своє суспільство, що воюють не з Україною, а з НАТО та зі всім світом, аби підвести до того, що може бути оголошена повна мобілізація.
  • Радник міністра МВС Вадим Денисенко в ефірі Еспресо припустив, що наприкінці липня або на початку серпня росіяни зберуть 20-25 тисяч призовників

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Крим
мобілізація
окуповані території
окупанти
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