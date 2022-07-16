У вересні можливий пік бойових подій, Росія може оголосити війну і мобілізацію, - командир підрозділу "Стугна" Лінько

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я не виключаю, хоч і формального, оголошення РФ війни та повної мобілізації, тому що ми бачимо виснаження російських військ, також неефективну скриту мобілізацію. Відповідно, коли буде у вересні можливий пік бойових подій і ми можемо зламати ситуацію, то Росія спробує піти на такі кроки, як оголошення мобілізації та війни", - зазначив командир підрозділу "Стугна".



Дмитро Лінько додав, що росіяни готують інформаційний фон та накачують своє суспільство, що воюють не з Україною, а з НАТО і зі всім світом. І така інформаційна кампанія може підвести до того, що може бути оголошена мобілізація, аби примусом гнати тих, хто не хоче йти на війну з Україною, бо армія ворога потребує цих ресурсів. А щодо ресурсів по військовій техніці противника, можемо говорити про достатні ворожі запаси, щоб проводити інтенсивні бої.



"В той самий час, якщо порівнювати стан української та російської армії, то наша армія посилюється щодня, отримуємо нову зброю, накопичуємо сили. Відповідно, баланс сил потроху вирівнюється. Будемо бачити це на конкретних результатах, у першу чергу на Півдні нашої країни",- підсумував Лінько.

Раніше полковник СБУ Роман Костенко висловив думку, що в Росії може бути оголошена загальна мобілізація під приводом загрози війни з НАТО

Також українська розвідка повідомила в телеграмі, що Росія планує набрати 10 тис. засуджених для війни проти України на Донбасі в обмін на амністію

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