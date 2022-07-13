Путін може оголосити про загальну мобілізацію з закликом війни проти НАТО, - полковник СБУ Костенко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Цілком ймовірно, що в Росії буде оголошена загальна мобілізація, через великі втрати в особовому складі. Ми говоримо про 37 тис. убитими, але ще ж є понад 100 тис. поранених. Росіянам потрібно кимось поповнювати свої підрозділи. Спочатку вони проводили мобілізацію в "ЛДНР", щоб провести ротацію в підрозділах. Потім вже вербували людей для підписання контракту з російською армією", - розповів Костенко

Полковник СБУ впевнений, що Путін буде відтягувати з оголошенням загальної мобілізації, щоб уникнути невдоволення росіян.

"В кремлі прекрасно розуміють, що якщо буде оголошена загальна мобілізація, а потім число цинкових гробів з України збільшиться, то це створить проблеми в середині країни. Тому, на мою думку, вони можуть оголосити загальну мобілізацію під егідою того, що на Росію хоче напасти НАТО. Тобто, для того, щоб як вони кажуть "вставай страна огромная", їм потрібно чимось залякати росіян", - додав він.

18 червня стало відомо, що в Маріуполі окупанти планують найближчим часом "мобілізувати" засуджених.

10 липня українська розвідка повідомила в телеграмі, що Росія планує набрати 10 тис. засуджених для війни проти України на Донбасі в обмін на амністію

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