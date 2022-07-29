Після прихованої мобілізації на початку вересня росіяни відправлять новобранців у ротацію, - радник міністра МВС Денисенко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Вадим Денисенко прокоментував щодо спроб ворога проводити приховану мобілізацію і ймовірність появи новобранців в Україні.



"Я думаю, що вони зберуть 20 – 25 тисяч новобранців, як і планували. На кінець липня або на початок серпня у них будуть ці 25 тисяч, потім місяць будуть навчатися. І на початку вересня ці частини запустять у ротацію на територію України. Тому ми повинні чітко розуміти, що ця прихована мобілізація у них відбудеться і 20 – 25 тисяч новобранців у них буде", - зауважив радник міністра МВС.

12 липня адвокат Микола Полозов сказав, що російське суспільство може різко відреагувати на оголошення загальної мобілізації у РФ.

14 липня полковник ЗСУ Владислав Селезньов повідомив, що країна-агресорка Росія може мобілізувати у так звані добровольчі батальйони до 34 тисяч осіб.

14 липня влада РФ наказала створити "добровольчі батальйони" для участі у війні з Україною замість оголошення часткової або повної мобілізації в країні

23 липня Головне управління розвідки МО України повідомило, що у кожному регіоні РФ створюють по батальйону, а в Нижньому Новгороді набирають корпус в 15 тис. бійців

Також генерал, екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв вважає, що потенціал РФ по забезпеченню військовими зменшується: максимум зберуть ще 20 тисяч

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