Після прихованої мобілізації на початку вересня росіяни відправлять новобранців у ротацію, - радник міністра МВС Денисенко
Радник міністра МВС Вадим Денисенко вважає, що на кінець липня або на початку серпня росіяни зберуть 20-25 тисяч призовників
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Вадим Денисенко прокоментував щодо спроб ворога проводити приховану мобілізацію і ймовірність появи новобранців в Україні.
"Я думаю, що вони зберуть 20 – 25 тисяч новобранців, як і планували. На кінець липня або на початок серпня у них будуть ці 25 тисяч, потім місяць будуть навчатися. І на початку вересня ці частини запустять у ротацію на територію України. Тому ми повинні чітко розуміти, що ця прихована мобілізація у них відбудеться і 20 – 25 тисяч новобранців у них буде", - зауважив радник міністра МВС.
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