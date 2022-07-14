Росія в "добровольчі батальйони" може мобілізувати до 34 тис осіб, - військовий експерт Селезньов
Полковник ЗСУ Владислав Селезньов повідомив, що країна-агресорка Росія може мобілізувати у так звані добровольчі батальйони до 34 тисяч осіб
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Оскільки в Росії близько 80 субʼєктів федерації, можна очікувати, що в межах мобілізації буде сформована батальйонно-тактична група кількістю до 34 тисяч осіб. Залежно від того, чи отримає ця зграя належну підготовку упродовж місяця бойового злагодження, але така кількість росіян буде дошкуляти діям Збройних сил України", - зазначив Селезньов.
Військовий експерт додав, що мотивацією для росіян мобілізовуватися є гроші.
"Учасникам російських "добровольчих" формувань пропонують від 200 тис до 400 тис рублів. Це чималі гроші, особливо для російської глибинки, де рівень життя низький", - зауважив Владислав Селезньов.
- 9 липня ми писали, що російська влада не оголошує мобілізацію, але продовжує набирати контрактників через центри зайнятості. Є понад 20 тис. вакансій для військовослужбовців.
- 12 липня адвокат Микола Полозов сказав, що російське суспільство може різко відреагувати на оголошення загальної мобілізації у РФ.
- 13 липня в Маріуполі розпочалась чергова хвиля прихованої мобілізації. Окупанти вербують людей у Маріуполі під виглядом працевлаштування в пожежні частини.
- Того ж дня Інститут вивчення війни повідомив, що влада РФ наказала створити "добровольчі батальйони" для участі у війні з Україною замість оголошення часткової або повної мобілізації в країні.
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