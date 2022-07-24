Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Відомо, що в Росії оголошена часткова мобілізація, хоча не вседержавного масштабу. Потенціал забезпечення російськими військовими цієї злочинної війни зменшується. Вони максимум зберуть ще 20 тисяч, щоб поновити бригади й військові структури. Адже людей, які мають військовий досвід і здатність тримати зброю у руках, а тим більше керувати складними артилерійськими броньованими системами, стає все менше і менше", - наголосив Мусаєв.

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