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Головна війна з Росією Потенціал РФ по забезпеченню військовими зменшується: максимум зберуть ще 20 тисяч, - генерал Мусаєв
Ексклюзив

Потенціал РФ по забезпеченню військовими зменшується: максимум зберуть ще 20 тисяч, - генерал Мусаєв

24 липня, 2022 неділя
20:54
війна з Росією путін шойгу автомат

Генерал, екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв вважає, що російське керівництво намагається залучити людей до участі у злочинній війні

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Відомо, що в Росії оголошена часткова мобілізація, хоча не вседержавного масштабу. Потенціал забезпечення російськими військовими цієї злочинної війни зменшується. Вони максимум зберуть ще 20 тисяч, щоб поновити бригади й військові структури. Адже людей, які мають військовий досвід і здатність тримати зброю у руках, а тим більше керувати складними артилерійськими броньованими системами, стає все менше і менше", - наголосив Мусаєв.

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