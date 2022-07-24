Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграм.

Як повідомляє Цаплієнко, у тимчасово окупованому місті Хрустальний українські військові за допомогою HIMARS знищили базу окупантів.

"Цієї ночі за допомогою HIMARS було знищено командний пункт одного великого військового підрозділу окупантів. Він був розміщений у готелі міста Красний Луч (Хрустальний - ред.). За даними розвідки, близько 100 орків було вбито або поранено", - пише він.

Інформацію (включно із попередньою кількістю знищених окупантів) підтвердив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Телеграм-канали виклали відео, на якому видно зруйнований готель у центрі окупованого міста.

Новий пакет допомоги Україні від США включає 4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost вартістю 270 мільйонів доларів.

Завдяки роботі HIMARS, ЗСУ можуть завдавати акцентованих ударів по командних пунктах і тилових позиціях ворога.

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