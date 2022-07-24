ЗСУ вдарили по готелю з росіянами в Хрустальному, що на Луганщині. Це міг бути HIMARS
Збройні сили України 24 липня 2022 року знищили командний пункт росіян, близько 100 окупантів вбиті або поранені
Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграм.
Як повідомляє Цаплієнко, у тимчасово окупованому місті Хрустальний українські військові за допомогою HIMARS знищили базу окупантів.
"Цієї ночі за допомогою HIMARS було знищено командний пункт одного великого військового підрозділу окупантів. Він був розміщений у готелі міста Красний Луч (Хрустальний - ред.). За даними розвідки, близько 100 орків було вбито або поранено", - пише він.
Інформацію (включно із попередньою кількістю знищених окупантів) підтвердив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Телеграм-канали виклали відео, на якому видно зруйнований готель у центрі окупованого міста.
- Новий пакет допомоги Україні від США включає 4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost вартістю 270 мільйонів доларів.
- Завдяки роботі HIMARS, ЗСУ можуть завдавати акцентованих ударів по командних пунктах і тилових позиціях ворога.
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