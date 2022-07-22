Про це йдеться у дослідженні BBC.

Наприкінці червня в Україну надійшла перша партія реактивних систем залпового вогню HIMARS від західних партнерів. Зростання ефективності роботи української артилерії позначилось, зокрема, на статистиці втрат серед офіцерського складу російської армії.

Кількість загиблих офіцерів ворога поступово знижувалася з 20% (у березні та квітні) до 17% у червні та липні. Після надходження в Україну високоточних артилерійських систем, спостерігають тенденцію зростання цифр. Це пов’язують із можливістю завдавати більш точних ударів по тилових позиціях ворога, де є велике скупчення керівного складу.

Загалом, на 22 липня служба BBC спільно із виданням "Медіазона" підтвердили загибель 4940 російських військових, 852 з них – офіцери. Понад 80 осіб з керівного складу російська армія втратила впродовж останніх двох тижнів, зокрема, 10 полковників.

Важких втрат армія ворога зазнала у повітрі – це щонайменше 50 військових льотчиків. Підготовка одного льотчика-снайпера займає 15-17 років і обходиться державі у 12-14 мільйонів доларів.

За родом військ ворог найбільше втратив представників піхоти та десанту – орієнтовно по 20% із загальної кількості загиблих. Що стосується регіонів, в українсько-російській війні найбільше загиблих із Дагестану – 245 осіб. Лише 11 вбитих російських військовослужбовців мали московську прописку.

Варто наголосити, що дослідження BBC базується виключно на підтверджених вратах російських військових, прізвища яких вдалось встановити з відкритих джерел. Водночас, розвідка США нарахувала 15 тисяч убитих і утричі більше поранених. А от у Генштабі ЗСУ, станом на 22 липня, називають цифру в 39 тисяч знищеної живої сили ворога.

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