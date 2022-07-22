Про це він сказав у етері телемарафону.

"Я можу запевнити всіх громадян нашої країни: на сьогодні жодна установка HIMARS не зазнала уражень. Звичайно вони (росіяни, - ред.) за ними полюють, вони оголосили, скажімо так, полювання за цими речами, вони з глузду сходять, коли вони (HIMARS, - ред.) починають працювати", - наголосив секретар РНБО.

Олексій Данілов пояснив таку реакцію окупантів точністю реактивних систем HIMARS і більшою ефективністю роботи українських військових.

23 червня американські системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну.

16 липня в Пентагоні повідомили, що HIMARS істотно впливають на перебіг війни в Україні.

18 липня стало відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав російським військовим знищувати HIMARSи на Донбасі.

19 липня посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Київ обговорює з Вашингтоном усі можливості для постачання нових видів озброєння.

20 липня Пентагон анонсував передачу Україні ще 4 установок HIMARS.

21 липня в міністерстві оборони США наголосили, що російський агресор не знищив в Україні жодної установки HIMARS.

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