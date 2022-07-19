Про це Маркарова заявила в інтерв'ю Радіо Свобода.

На запитання, чи існує можливість надання Україні ракет із дальністю до 300 км до реактивних систем залпового вогню HIMARS, вона відповіла, що зі США обговорюються всі спроможності.

"З самого початку цієї фази війни всі запити від української сторони спрямовані не тільки на те, що нам потрібно прямо от в цей момент на полі бою, але також наші плани і наше розуміння, що нам потрібно буде у майбутньому. Тому ми обговорюємо з нашими партнерами, я тут не буду в деталі заходити, як ми кажемо, краще ми здивуємо чимось росіян на полі бою, але ми обговорюємо всі спроможності", - сказала Маркарова.

Вона додала, що Україна постійно працює над тим, аби отримати нові види озброєння.

"У нас і міністр оборони, і генерал Залужний, дуже активно на своєму рівні, ми і військовий аташат посольства практично на щоденній основі дуже активно працюємо над тим, щоб збільшити як кількість того, що ми вже отримуємо, так і отримати нові спроможності. Це пріоритет номер один, який і президент Зеленський, і міністр Кулеба ставлять перед усіма дипломатами. Тому більше по кількості і по якості – це пріоритет, над яким ми постійно працюємо", - запевнила Маркарова.

18 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що завдяки HIMARS вдалося стабілізувати ситуацію на лінії фронту.

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