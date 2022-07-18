Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Валерій Залужний повідомив, що утримати позиції допомогли HIMARSи

Про це Валерій Залужний повідомив у себе на facebook-сторінці.

Це стало відомо під час розмови з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Залужний проінформував його про оперативну обстановку.

"Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива", – йдеться в повідомленні на сторінці головкома у ФБ.

Зазначається також, що напередодні засідання контактної групи з питань оборони України Залужний та Міллі синхронізували запити української сторони:

"Напередодні засідання контактної групи з питань оборони України ми з генералом Міллі синхронізували запити української сторони".

24 червня Залужний наголосив у розмові з генералом Марком Міллі, що Україні потрібен "вогневий паритет", щоби "стабілізувати" ситуацію на східному фронті.

1 липня стало відомо, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Залужний поговорив з генералом Міллі.

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