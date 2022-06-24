Україні потрібен "вогневий паритет", щоби "стабілізувати" ситуацію на східному фронті, - Залужний

Про це повідомив Валерій Залужний у фейсбук.

"Сьогодні під час телефонної розмови обговорили оперативну обстановку та хід постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України. Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Також Залужний подякував генералу Міллі за глибоке розуміння ситуації, самовідданість і провідну роль у справі надання військової допомоги нашій державі.

Нагадаємо, вчора, 23 червня, стало відомо, що США надасть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі $450 млн. До нього увійшли РСЗВ HIMARS, катери, снаряди та кулемети.

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