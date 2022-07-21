Жодної установки HIMARS в Україні росіяни не знищили, - Пентагон

Про це повідомляє Міністерство оборони США

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що російські окупаційні війська наразі не знищили в Україні жодної ракетної пускової установки HIMARS.

"Сьогодні українці ефективно застосовують HIMARS, завдаючи ударів по російських командних вузлах, їхніх логістичних мережах, їхній польовій артилерії поблизу оборонних об’єктів та багатьох інших цілях, - сказав Марк Міллі. - Ці удари постійно знижують здатність Росії вести незаконну агресивну війну ".

Марк Міллі також відзначив вміння українців, їхню винахідливість, артилерійські здібності, рішучість і волю до бою з огляду на спроможність українських військових швидко розгорнути ці системи.

Американські ракетні системи M142 HIMARS істотно впливають на війну в Україні

Командир батальйону "Свобода" Кузик вважає, що Збільшення систем HIMARS дозволить ЗСУ перейти від оборони до наступу на всіх фронтах.

19 липня Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Київ обговорює з Вашингтоном усі спроможності для постачання нових видів озброєння.

18 липня Валерій Залужний повідомив, що утримати позиції допомогли HIMARSи.

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