Збільшення систем HIMARS дозволить ЗСУ перейти від оборони до наступу на всіх фронтах, - командир батальйону "Свобода" Кузик

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз на нашому напрямку працюють кілька систем HIMARS. Однак і така мала кількість цієї техніки просто наводить жах на окупантів. Якби такої зброї у два, або три рази було більше, то можна було б вже змінити ситуацію на фронтах. Більша кількість систем HIMARS допоможе Збройним силам України перейти від оборони до наступу на всіх фронтах", - пояснив Кузик.

Командир батальйону "Свобода" наголосив, що про наступ мріють всі піхотні підрозділи.

"Піхотні підрозділи ЗСУ, які з першого дня війни витримують масштабні артилерійські обстріли ворога, просто мріють про наступ. Були дні, коли наші позиції за день обстрілювали 500 разів. Коли росіяни не могли взяти місто, то просто знищували його артилерією. Вони робили це без відповіді нашої артилерії. Зараз вони на собі починають відчувати, що таке артилерійський обстріл. Тому, якби у нас тут було хоча б з десяток систем HIMARS, то ми вже погнали росіян до кордону з Росією", - додав він.

16 липня в Пентагоні повідомили, що HIMARS мають істотний вплив на перебіг війни в Україні.

18 липня головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на лінії фронту.

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