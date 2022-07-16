HIMARS мають істотний вплив на перебіг війни в Україні, - Пентагон
Американські ракетні системи M142 HIMARS істотно впливають на війну в Україні
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.
Високопоставлений військовий чиновник в ході брифінгу в Пентагоні заявив, що HIMARS надають непрямий, але значний вплив на операції на передовій.
"Я думаю, що HIMARS мають істотний вплив на війну в Україні. ЗСУ з їх допомогою завдають ударів по складах з боєприпасами, командним пунктам і центрам управління російською армією. І всі ці речі мають прямий вплив на здатність проводити операції на передовій", - заявив американський військовий.
Система M142 HIMARS дозволяє запускати пакети ракет з точним наведенням на відстань до 80 км. США вже надали Україні вісім систем і минулого тижня анонсували передачу ще чотирьох ракетних комплексів.
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