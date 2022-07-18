Про це повідомляє міноборони РФ.

Відповідний наказ Шойгу віддав під час відвідин задіяного у війні проти України угруповання "Схід".

"Сергій Шойгу дав вказівки на пріоритетну поразку високоточною зброєю ракетних та артилерійських засобів великої дальності противника", - заявили у міноборони РФ

Там зазначили, що про поточну обстановку та хід виконання бойових завдань Сергієві Шойгу доповів командувач угрупування "Схід" генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Про те, що він керує російськими військами в Україні раніше не повідомлялося.

16 липня Сергій Шойгу дав вказівку нарощувати дії угруповань РФ на всіх напрямках.

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