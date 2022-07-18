Шойгу наказав окупантам на Донбасі знищити HIMARS
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав російським військовим знищувати далекобійні ракетні та артилерійські системи, якими ЗСУ б'є по окупантах на Донбасі
Про це повідомляє міноборони РФ.
Відповідний наказ Шойгу віддав під час відвідин задіяного у війні проти України угруповання "Схід".
"Сергій Шойгу дав вказівки на пріоритетну поразку високоточною зброєю ракетних та артилерійських засобів великої дальності противника", - заявили у міноборони РФ
Там зазначили, що про поточну обстановку та хід виконання бойових завдань Сергієві Шойгу доповів командувач угрупування "Схід" генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Про те, що він керує російськими військами в Україні раніше не повідомлялося.
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16 липня Сергій Шойгу дав вказівку нарощувати дії угруповань РФ на всіх напрямках.
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