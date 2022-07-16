Шойгу проінспектував угруповання РФ, які воюють в Україні
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінспектував угруповання військ "Південь" та "Центр", які беруть участь у війні проти України
Про це повідомляє міноборони РФ.
Де саме відбулася інспекція окупанти не вказують. Зазначається, що Шойгу заслухав доповіді командувачів угрупувань "Південь" та "Центр" Сергія Суровікіна та Олександра Лапіна. Він дав вказівку нарощувати дії угруповань на всіх операційних напрямках.
Крім цього, Шойгу нагородив медалями героїв РФ Лапіна та генерал-майора Еседуллу Абачева, яких російський диктатор Володимир Путін таким чином відзначив за знищення Луганщини.
- 26 червня Сергій Шойгу зустрівся із угрупованням військ РФ, яке задіяне у війні з Україною.
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