Шойгу приїхав на тимчасово окуповані РФ території України
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув на тимчасово окуповані росіянами території України
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У міноборони РФ стверджують, що Шойгу в неділю, 26 червня, відвідав командні пункти російських військових в Україні.
"Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне у "спеціальній військовій операції" в Україні. На командних пунктах російських угруповань Шойгу заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських збройних сил на основних операційних напрямках", - йдеться у повідомленні.
У якому саме окупованому місті побував Шойгу не повідомляється.
- 27 квітня повідомлялося, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Гєрасімов відправився особисто керувати наступом російських військ на Ізюмському напрямку.
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