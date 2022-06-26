Про це повідомляють російські ЗМІ.

У міноборони РФ стверджують, що Шойгу в неділю, 26 червня, відвідав командні пункти російських військових в Україні.

"Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне у "спеціальній військовій операції" в Україні. На командних пунктах російських угруповань Шойгу заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських збройних сил на основних операційних напрямках", - йдеться у повідомленні.

У якому саме окупованому місті побував Шойгу не повідомляється.

27 квітня повідомлялося, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Гєрасімов відправився особисто керувати наступом російських військ на Ізюмському напрямку.

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