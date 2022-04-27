Начальник Генштабу ЗС РФ Гєрасімов буде особисто керувати наступом російських військ на Ізюмському напрямку, - Defence Express
Кремль призначив начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Гєрасімов новим керівником наступу російських окупаційних військ на Ізюмському напрямку
Про це повідомляє Defense Express.
За попередінми даними, керівник Генерального штабу ЗС РФ Валєрій Гєрасімов буде особисто керувати наступом російської армії на Ізюмському напрямку.
Як стало відомо, Гєрасімов уже прибув на пункт управління ЗС РФ, що розташований недалеко від міста Ізюм на Харківщині.
Видання припускає, що оскільки Гєрасімов особисто прибув командувати операцією не стратегічного, а оперативно-тактичного рівня, ймовірно, у Кремля провалився задум щодо створення єдиної вертикалі командування окупаційними силами, яку мав очолювати командувач Південним військовим округом генерал армії Алєксандр Дворніков.
- Попередньо британська розвідка назвала призначення генерала Дворнікова командувачем війни проти України спробою РФ централізувати управління
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.99
Купівля 30.99Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.97Продаж 34.19
- Актуальне
- Важливе