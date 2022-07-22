РФ втратила 39 тис. армійців, 3920 бронемашин і 863 артсистеми від початку повномасштабного вторгнення в Україну
З 24 лютого по 22 липня Російська Федерація втратила 39 000 армійців, 3 920 бойових броньованих машин, 1 704 танки і 167 крилатих ракет
Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ.За час повномасштабного вторгнення армія РФ втратила:
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особового складу – близько 39 000 (+150) осіб
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танків – 1 704 (+0) од.
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бойових броньованих машин – 3 920 (+8) од.
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артилерійських систем – 863 (+4) од.
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РСЗВ – 251 (+0) од.
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засобів ППО – 113 (+0) од.
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літаків – 221 (+0) од.
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гелікоптерів – 188 (+0) од.
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 713 (+3)
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крилатих ракет – 167 (+0).
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кораблів/катерів – 15 (+0) од.
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автомобільної техніки та автоцистерн – 2 803 (+22) од.
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спеціальної техніки – 72 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
- Станом на ранок 22 липня ЗСУ відбили штурм ворога на напрямках Доломітне - Новолуганське, Стряпівка - Соледар, Мала Семейдинуха - Андріївка та Давидів Брід - Білогірка. Проте йдуть бої на напрямку Верхньокам’янка - Верхньокам’янське, біля Вуглегірської ТЕС і Покровського.
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