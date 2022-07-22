Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ. За час повномасштабного вторгнення армія РФ втратила:

особового складу – близько 39 000 (+150) осіб

танків – 1 704 (+0) од.

бойових броньованих машин – 3 920 (+8) од.

артилерійських систем – 863 (+4) од.

РСЗВ – 251 (+0) од.

засобів ППО – 113 (+0) од.

літаків – 221 (+0) од.

гелікоптерів – 188 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 713 (+3)

крилатих ракет – 167 (+0).

кораблів/катерів – 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 803 (+22) од.

спеціальної техніки – 72 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Станом на ранок 22 липня ЗСУ відбили штурм ворога на напрямках Доломітне - Новолуганське, Стряпівка - Соледар, Мала Семейдинуха - Андріївка та Давидів Брід - Білогірка. Проте йдуть бої на напрямку Верхньокам’янка - Верхньокам’янське, біля Вуглегірської ТЕС і Покровського.

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