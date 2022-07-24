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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Ворог втрачає особовий склад", - Генштаб розповів про бойові дії на Донеччині

"Ворог втрачає особовий склад", - Генштаб розповів про бойові дії на Донеччині

24 липня, 2022 неділя
20:11
війна з Росією На фото Зброійні сили України

Російські війська протягом дня 24 липня знову вчиняли штурмові дії на трьох напрямках у межах Донецької області, але безуспішно

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 24 липня.

Відомо, що на Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного. Штурмовими діями окупанти спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне.

"І знову, вже традиційно, без жодного успіху", – повідомляють в ГШ.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне.

Українські воїни вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка–Верхньокам’янське та Білогорівка–Верхньокам’янське. Окупанти, з втратами, відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв українські війська біля Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаудару неподалік Бахмута.

Значними втратами та відступом завершились для ворога спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка–Бахмутське та Доломітне–Новолуганське.

Ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також тривають бої у напрямку Роти–Семигір’я.

  • Станом на 24 липня відомо, що українські військові відкинули росіян від Вуглегірської ТЕС на Донеччині та продовжують знищувати ворожі склади з боєприпасами
  • 24 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог втратив ще близько 280 військових за попередню добу.

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ЗСУ
Донеччина
окупанти
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