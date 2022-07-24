Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у facebook.

На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та захоплення Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших. Росіяни задіяли штурмову та армійську авіацію. З різних напрямків ворог штурмував Вуглегірську ТЕС. Українські воїни знову відкинули окупантів назад.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. Також окупанти задіяли БПЛА.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв з артилерії райони Чепіля, Богородичного та Адамівки.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших. Ворожий БПЛА діяв біля Малої Токмачки та Новодарівки. На окремих ділянках окупанти намагаються удосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли у районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля і Грабовське на Сумщині. Крім того, періодично веде повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Леб’яже, Коробочкине, Дергачі, Перемога та інших.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру біля Червоної Долини, Киселівки, Тернівки, Добрянки, Олександрівки, Кобзарців, Лепетихи та інших.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати визначені завдання з посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.

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