Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 39 520 (+280) окупантів

танків - 1722 (+14) од.

бойових броньованих машин - 3942 (+13) од.

артилерійських систем - 869 (+5) од.

реактивних систем залпового вогню - 255 (+2) од.

засобів ППО - 113 (+0) од.

літаків - 221 (+0) од.

гелікоптерів - 188 (+0) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 714 (+1) од.

крилатих ракет - 170 (+3) од.

кораблів/катерів - 15 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 2823 (+3) од.

спеціальної техніки - 73 (+1) од.

Додамо, 23 липня українська артилерія знищила під Лисичанськом загін ОМОНівців із Сахаліна.

23 липня ЗСУ знищили 3 бази Росії на Херсонщині і Донбасі.