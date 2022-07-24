Ворог втратив ще близько 280 військових за попередню добу, – Генштаб ЗСУ
Станом на 24 липня українська армія знищила 39 520 особового складу окупантів
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
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особового складу - близько 39 520 (+280) окупантів
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танків - 1722 (+14) од.
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бойових броньованих машин - 3942 (+13) од.
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артилерійських систем - 869 (+5) од.
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реактивних систем залпового вогню - 255 (+2) од.
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засобів ППО - 113 (+0) од.
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літаків - 221 (+0) од.
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гелікоптерів - 188 (+0) од.
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безпілотників оперативно-тактичного рівня - 714 (+1) од.
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крилатих ракет - 170 (+3) од.
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кораблів/катерів - 15 (+0) од.
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автомобільної техніки й автоцистерн - 2823 (+3) од.
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спеціальної техніки - 73 (+1) од.
Додамо, 23 липня українська артилерія знищила під Лисичанськом загін ОМОНівців із Сахаліна.
- 23 липня ЗСУ знищили 3 бази Росії на Херсонщині і Донбасі.
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