Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

В суботу, 23 липня, поблизу Лисичанська українські артилеристи накрили вогнем загін ОМОНу, який щойно прибув на ротацію із Сахаліну. Загинуло щонайменше 12 російських силовиків, велика кількість поранених.

Водночас у суботу в Кадіївці українські військові зруйнували приміщення, де перебувала жива сила ворога. Втрати уточнюють.

Тим часом ворог посилив тиск в районі Верхньокам’янського, але ЗСУ змусили противника відступити ціною втрат особового складу російської армії.

Додамо, росіяни 22 липня обстріляли Луганщину з авіації, артилерії та мінометів.

На Луганщині росіяни не дають пересуватися окупованою територією без перепусток.