Українська артилерія знищила під Лисичанськом загін омонівців із Сахаліна
Водночас у Кадіївці, ще одному місті на Луганщини, ЗСУ зруйнували казарму, де перебували російські військові
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
В суботу, 23 липня, поблизу Лисичанська українські артилеристи накрили вогнем загін ОМОНу, який щойно прибув на ротацію із Сахаліну. Загинуло щонайменше 12 російських силовиків, велика кількість поранених.
Водночас у суботу в Кадіївці українські військові зруйнували приміщення, де перебувала жива сила ворога. Втрати уточнюють.
Тим часом ворог посилив тиск в районі Верхньокам’янського, але ЗСУ змусили противника відступити ціною втрат особового складу російської армії.
- Додамо, росіяни 22 липня обстріляли Луганщину з авіації, артилерії та мінометів.
- На Луганщині росіяни не дають пересуватися окупованою територією без перепусток.
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