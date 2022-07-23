Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За його словами, у нещодавно окупованих містах і селах загарбники стали менш упевнені. У таких населених пунктах залишилося близько 10 - 15% мешканців. Як зазначає голова ОВА, більшість із них - "літні люди та так звані ждуни". Проте серед них росіяни також бачать ворогів

"В Сєвєродонецьку відкрито пункт видачі перепусток для пересування по окупованій території, що обмежує свободу пересування регіоном. Лише коли відстоїш в довжелезній черзі, пройдеш дактилоскопію та перевірку, тоді зможеш вирушити в лікарню сусіднього міста, якщо не помреш по дорозі", - наголосив Сергій Гайдай.

22 липня на Луганщині росіяни застосували авіацію, двічі - артилерію, 4 рази - міномети, а ЗСУ знищили їхній склад із боєприпасами.

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