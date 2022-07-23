Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

З боку Лисичанська росіяни почергово, а іноді одночасно атакують різні ділянки адмінмежі між Луганщиною та Донеччиною. Упродовж 22 липня було щонайменше два напрямки ворожої атаки на Луганщині.

"Лисичанськ та прилеглі окуповані села пролягають на десятки кілометрів вздовж лінії, яку росіяни мріють досягти протягом останніх місяців. Відповідні рапорти керівництву вони надавали багато разів, але Збройні сили України мали інші плани та до сьогодні не дали ворогу реалізувати ці наміри. Так, лінія фронту на Лисичанському напрямку дуже велика, тому небезпека щоразу надходить із різних місць. Втім, наші захисники готові до спротиву", - наголосив очільник ОВА.

Українські захисники 22 липня відбили ворожі штурми в напрямку Верхньокам’янського та Сіверська.

Окупанти 22 липня застосували авіацію, здійснили дві атаки з артилерії та чотири спроби обстрілів із мінометів.

"Не додає сміливості окупантам і знищення ще одного складу з боєприпасами. На цей раз на Слов’яносербщині", - зауважив Сергій Гайдай.

21 липня на Луганщині росіяни 5 разів застосували артилерію, двічі - міномети й завдали по області двох авіаційних і ракетних ударів.

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