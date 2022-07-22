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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни вдарили ракетами та гатили з авіації, артилерії й мінометів по Луганщині 21 липня

22 липня, 2022 п'ятниця
08:38
війна з Росією

На Луганщині 21 липня росіяни 5 разів застосували артилерію, двічі - міномети й завдали по області двох авіаційних і ракетних ударів

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За його словами, загарбники тиснуть майже з кожного захопленого населеного пункту Луганщини.

"Протягом 21 липня ними завдано двох ракетних і двох авіаударів, здійснені п’ять артобстрілів та ще два - із застосуванням мінометів. Постійним вогневим впливом вони хочуть посунути наших бійців із укріплень і водночас психологічно тиснуть на місцеве населення. Почастішали авіаційні удари по селах, розташованих на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини", - зауважив Сергій Гайдай.

Іноді росіянам вдається наблизитися до українських позицій настільки, щоб застосувати танковий резерв, як це сталося біля Верхньокам'янки. Поблизу цього населеного пункту постійно тривають бої, адже росіяни намагаються вийти на адмінмежу Луганщини.

ЗСУ 21 липня змогли зупинити ворожий штурм із території Лисичанського нафтопереробного заводу. Загарбники зазнали втрат і відійшли.

"Росіяни кидають у бій всі резерви, йдуть у розвідку боєм, не жаліють безпілотників. Чи усвідомлюють вони, за яку саме "Батьківщину" воюють: за "ЛНР", "ДНР" чи Росію? Можливо за новеньку "ладу" для батьків? За минулу добу зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно майже кожне сели та місто, куди вороже озброєння може наразі дістати", - наголосив очільник ОВА.

  • 21 липня писали, що в Старобільському районі Луганщини росіяни примусово "мобілізовують" чоловіків, тому ті ховаються чи виїжджають під будь-яким приводом.

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Росія
Луганщина
ЗСУ
Лисичанськ
окупанти
Сергій Гайдай
Військові новини
ракетний удар
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