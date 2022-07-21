Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Він зазначив, що для уникнення загальної мобілізації та негативних настроїв у РФ окупанти накопичують бойову силу в нетрадиційні способи.

"Примусова мобілізація триває, до прикладу, на Старобільщині. Чоловіки ховаються, дехто намагається під будь-яким приводом виїхати, але "квитки" на фронт місцеве населення отримує", - зауважив Сергій Гайдай.

За його словами, більшість із чоловіків на Луганщині була впевнена, що силоміць їх не "мобілізують".

"Але ж вони мають справу із росіянами, де не запитують про бажання і не дивляться на стан здоров’я - їм потрібна лише жива сила", - наголосив очільник ОВА.

7 липня писали, що на Луганщині росіяни "мобілізовують" мешканців Сєверодонецька й Лисичанська, щоб подолати спротив ЗСУ.

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