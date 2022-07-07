На Луганщині росіяни "мобілізовують" мешканців Сєверодонецька й Лисичанська, щоб подолати спротив ЗСУ
На Луганщині росіяни "мобілізовують" місцевих для подолання спротиву ЗСУ, від окупантів чекають на чергове підсилення
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
Він зазначив, що віра в "асвабатітєлєй" була нетривалою в тих, хто залишався на Луганщині цілеспрямовано. Росіяни відсвяткували окупацію Луганщини, прирівняли її до перемоги у Другій світовій, але не вийшли на межу області.
"Проводять ротацію, залучаючи місцевих. Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає "нова батьківщина". За рахунок сєвєродончан і лисичан ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання. Очікуємо на чергове підсилення з їхнього боку", - наголосив голова ОВА.
За словами Сергія Гайдая, окупанти не здатні воювати на рівних умовах або використати п'ятикратну перевагу. Росіяни мають успіхи, коли їхні сили переважають ЗСУ вдесятеро й дозволено знищувати великі міста.
"Але захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута росіянам не вдається вже третій місяць. Вони контролюють лише ті ділянки, з яких ми відійшли на нові оборонні позиції. Допоки тримали Лисичанськ, жодним метром цієї дороги ворог не володів. Для них це чергова "Великая битва", - зауважив очільник ОВА.
- Станом на ранок 7 липня Росія переміщує свої війська, аби подолати спротив ЗСУ та встановити повний контроль над Луганщиною.
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