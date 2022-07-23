ЗСУ знищили 3 бази Росії на Херсонщині і Донбасі
За день, 23 липня, українські захисники знищили 3 бази окупантів на територіях Херсонської, Донецької і Луганської областей
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Українські сили знищили бази росіян у Кадіївці на Луганщині, Таврійську у Херсонській області та Горвлівці Донецької області.
Також, 23 липня, були знищені склади з боєкомплектами на Донбасі. Мова йде про об'єкти у Кадіївці, Донецьку, Макіївці та Горлівці.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 37.91Продаж 39.23
- Актуальне
- Важливе