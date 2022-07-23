ЗСУ знищили 3 бази Росії на Херсонщині і Донбасі

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Українські сили знищили бази росіян у Кадіївці на Луганщині, Таврійську у Херсонській області та Горвлівці Донецької області.

Також, 23 липня, були знищені склади з боєкомплектами на Донбасі. Мова йде про об'єкти у Кадіївці, Донецьку, Макіївці та Горлівці.

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