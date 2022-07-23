У кожному регіоні РФ створюють по батальйону, а в Нижньому Новгороді набирають корпус в 15 тис. бійців, - ГУР
Росія продовжує створення нових армійських батальйонів та корпусів для продовження бойових дій проти України
Про це Головне управління розвідки МО України повідомило в Telegram.
"Перше, що стосується цих так званих добровольчих батальйонів. Це новий підхід, який РФ розпочала зовсім недавно. Місяць тому близько 50 суб’єктів РФ отримали наказ на формування батальйонів чисельністю 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогоднішній день вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів. В кожному регіоні, в тому числі в Криму, Москві, Санкт-Петербурзі буде такий батальйон", – розповів представник ГУР Вадим Скібіцький.
Також Скібіцький заявив, що процес формування російських батальйонів відбувається через військомати і перебуває під контролем держави. За інформацією воєнної розвідки України, Росія формує ще один корпус у Нижньогородській області – це від 10 до 15 тисяч осіб.
"Там йде і формування, і бойове злагодження й інші питання, які стосуються створення нового об’єднання. І ми не виключаємо, що цей корпус буде перекинутий на нашу територію. Російське керівництво намагається впорядкувати процес створення "добровольчих формувань" для того, щоб вони мали потужні наступальний і оборонний потенціали та могли б діяти, як ті батальйонні тактичні групи, що були нами розгромлені. Це великі втрати для РФ, адже то були відбірні, найбільш боєздатні та досвідчені підрозділи", – зазначив представник ГУР МО України.
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