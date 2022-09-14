Про це повідомляє "Медуза".

У місті Совєтськ Калінінградської області скасували урочисті заходи з нагоди дня міста через складну ситуацію на фронті. Про це повідомив очільник міського округу Григорій Соколовський. Свято планували на 16-18 вересня.

"Свято Дня міста Совєтська скасоване. Причина — напружена ситуація у зоні бойових дій та загибель наших земляків, які виконували свій обов'язок. Після похоронів одного з учасників спеціальної воєнної операції, які відбудуться цього четверга, радісно співати й танцювати вважаємо украй неетичним щодо пам'яті загиблих та їх родичів", - написав Соколовський.

Місцеві очільники Воронежа та Ростова-на-Дону також відмовилися проводити святкові заходи з нагоди дня міста. У Ростові скасували концерт і салют, у Воронежі — салют та масові заходи. Окрім того, у Краснодарському краї відмовилися від феєрверків та виступів дорогих артистів на концерті до 85-річчя створення краю.

14 вересня стало відомо, що міністра оборони РФ Сергія Шойгу викликають на закрите засідання держдуми РФ.